OM : avant Nice, Mbemba rêve à voix haute du titre

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Ce soir, l'OM joue un match très important face à l'OGC Nice, dans un Vélodrome rempli jusqu'à la gueule. Non seulement les hommes d'Igor Tudor doivent s'imposer pour conserver leur 2e place mais ils doivent aussi tenir le rythme du PSG, qui s'est imposé face à Toulouse (2-1) et possède actuellement huit longueurs d'avance. En interview à Téléfoot ce dimanche, Chancel Mbemba a expliqué combien les Olympiens étaient ambitieux cette saison.

« On a des joueurs taillés pour gagner des titres, a déclaré le défenseur central de 28 ans. On se dit : "Pourquoi pas nous ?". Mais notre objectif, c’est d’abord de qualifier l’équipe en Ligue des champions. » Pour cela, il faudra surmonter un mois de février jonchés de grands matches, avec notamment deux réceptions du PSG, mercredi prochain en 8es de finale de la Coupe de France et à la fin du mois en Ligue 1. S'il y a deux victoires contre l'ennemi, tous les rêves seront permis...