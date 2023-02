OM : avant Nice, Tudor fait des annonces fortes sur Vitinha, Payet et le titre

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Tudor sur l’OGCN

« Le match sera totalement différent. Nice a battu Lens, ce sera un match difficile. On l'a préparé de la meilleure des façons, avec notre philosophie. On pense vraiment à ce match de demain, sans penser au PSG. »

Vitinha dans le groupe !

« C'est un garçon humble, un bosseur. Il faut du temps mais il est déjà prêt, il est bien physiquement. »

Le mercato des Olympiens !

« Je suis satisfait. On voulait des joueurs avec des caractéristiques propres à notre style. C'est bien d'avoir une concurrence pour pousser les autres et les motiver encore plus. »

Tudor ne pense pas au titre

« Il y a trop de matchs à jouer. Le seul sur lequel on se concentre, c'est demain. »

Le cas Payet

« Il a des particularités. C'est un joueur important qui se comporte vraiment bien cette année. Ce foot ne s'adapte pas forcément à lui mais il a des qualités supérieures à la normale. Sa situation n'est pas facile. C'est un garçon qui certes ne joue pas souvent, mais qui est important. Ce n'est pas facile pour moi non plus. Dimitri Payet sera titulaire demain. »

Des propos retranscris par RMC Sport.