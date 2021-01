OM : avant Rennes, des banderoles d'insultes ... Et une tentative d'intrusion à la Commanderie

Il n'est pas qu'à l'ASSE que la situation est tendue. A l'OM également, avec, depuis ce matin, d'innombrables banderoles de supporters marseillais qui fleurissent dans la ville. Le massage est limpide, les attaques claires et certains ont bien compris que leur avenir dans la cité phocéenne était remis en cause. On pense notamment à Jacques-Henri Eyraud, le président régulièrement visé, au patron du club, Frank McCourt et également aux deux joueurs, Dimitri Payet et Florian Thauvin, dont les querelles ont été étalées dans la presse tout au long de la semaine.

Pour rappel, les différents groupes de supporters avaient prévenu, cette semaine, qu'ils allaient se distinguer ce jour lors du match face au Stade rennais (21 heures). De toute évidence, ils n'ont pas menti.

La Commanderie attaquée

Ce samedi après-midi, un nouveau cap a été franchi avec une "action coup de poing" du côté de la Commanderie. La Provence rapporte qu'un cortège a tenté de s'introduire au centre d'entrainement de l'OM, balançant des pétards et des fumigènes à l'intérieur et provoquant l'incendie d'un arbre.