OM : avant Tottenham, ce nouveau cadre explique comment bloquer Kane et Son

L’OM compte les heures avant son retour en Ligue des Champions. Mercredi soir, les Olympiens d’Igor Tudor joueront sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium de Londres, contre l’équipe d’Antonio Conte, l’une des plus redoutables écuries anglaises. Le nouveau marseillais Éric Bailly, tout juste arrivé, s’est projeté sur cette rencontre.

« On ne doit faire qu’un »

Lors de ses six saisons à Manchester United, le défenseur ivoirien a eu l’habitude de jouer contre Tottenham. « Ce ne sera pas facile face à une équipe très expérimentée, surtout dans cette Ligue des Champions », se projete Éric Bailly dans un entretien à La Provence. « On aura notre mot à dire. Ça dépendra de nous, on prépare très bien ce match-là ».

Comment l’OM pourrait contenir Harry Kane et Heung-min Son, les deux attaquants stars de Tottenham ? « En étant costaud. Toute l’équipe doit l’être et pas seulement la défense. On ne doit faire qu’un », répond Éric Bailly. « On doit être prêt mentalement, là-bas les fans vont pousser, il va y avoir du bruit. Il faudra surmonter la pression ».