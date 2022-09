OM : Bailly met un énorme tacle à Manchester United

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Titularisé samedi à Auxerre (2-0), Eric Bailly s'est montré à l'image de Chancel Mbemba, son pendant à droite dans la défense à trois de l'OM : serein, puissant, toujours bien placé, sûr dans la relance. L'Ivoirien donne l'impression d'avoir des nerfs à toutes épreuves. Mais il ne faut visiblement pas trop le chatouiller. Dans une interview au Times, il a en effet critiqué Manchester United, où il a joué six ans et avec qui il est toujours sous contrat, pour avoir privilégié un Harry Maguire, pourtant catastrophique, à ses dépens.

« Le club devrait éviter de favoriser les joueurs anglais et donner une chance à tout le monde. Il devrait encourager la concurrence dans le vestiaire, et non pas préférer certains. J'ai toujours eu ce sentiment que le joueur local était priorisé. Cela n'arrive pas à Chelsea ou dans les autres grands clubs de Premier League. Certains considèrent leur place dans le onze titulaire comme acquise et ça affaiblit l'équipe. Heureusement, Ten Hag a beaucoup de personnalité et j'espère qu'il va changer cette dynamique. »