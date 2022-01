OM : Bakambu s’offre 3 records mythiques et envoie déjà Milik aux oubliettes !

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

Cédric Bakambu a parfaitement réussi ses débuts sous le maillot de l’OM. Seulement trois minutes après avoir remplacé le décevant Luis Henrique face au RC Lens (75), l’ancien attaquant du FC Sochaux a ouvert son compteur buts en trompant Wuilker Fariñez dans un angle pourtant fermé (2-0).

« J'ai su concrétiser notre domination tant mieux pour tout le monde, a-t-il savouré après la rencontre. J'avais coeur d'apporter ma pierre à l'édifice, je suis rentré avec détermination, avec hargne et j'ai eu la chance d'avoir un bon ballon de Mattéo, il faut le souligner. Toute la semaine, ils m'ont chambré au toro, je leur ai donné une belle réponse (rires). Super groupe, superbe adaptation, j'ai trouvé des super mecs dans le vestiaire, ça a facilité mon intégration. »

Déjà 3 records à l’OM !

Bakambu en a profité pour écarter d’emblée l’ombre d’Arkadiusz Milik, sur le banc tout du long à Bollaert, et battre ses premiers records. Buteur après seulement trois petits minutes de jeu, il devient ainsi le joueur le plus rapide à marquer après ses débuts avec l’OM en L1 au XXIe siècle devant Dimitri Payet (4 minutes) et Jordan Ayew (5 minutes). L’attaquant de 30 ans est également la première recrue marseillaise à marquer aussi rapidement après ses débuts avec l’OM depuis 1992 !

L’ancien buteur de Villarreal l’a fait après trois minutes de jeu, comme l’Espagnol Martin Vazquez, le 8 août 1992, contre Toulouse (2-1). Enfin, Opta affiche son dernier record : « Buteur après 2 minutes et 38 secondes, Cédric Bakambu est devenu le remplaçant trouvant le chemin des filets le plus rapidement avec Marseille lors d'un match de Ligue 1 depuis Kevin Strootman contre Rennes le 10 janvier 2020 (2'23"). » Pas mal pour une première.

