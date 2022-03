OM : Bâle, Mandanda, les supporters... Sampaoli avait des choses à dire

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Bâle puis Nice... Grosse semaine !

"On a préparé cette semaine d'abord en pensant au match de jeudi, mais aussi en ayant à l'esprit celui contre Nice, dimanche. On vient d'enchaîner beaucoup de matches importants et il y a forcément un peu de fatigue, donc il faut anticiper les choses pour que tel ou tel joueur soit en forme le match suivant. Ce sont deux rencontres très exigeantes avec très peu de temps de récupération et au terme d'une accumulation de matches qui ont généré un vrai stress mental et psychologique. La tactique et le déroulement du match de jeudi restent la priorité mais, je le répète, en pensant tout de même au match de Nice pour ne pas arriver trop usés dimanche avec les mêmes joueurs..."

L'absence des supporters marseillais à Bâle

"Les supporters marseillais sont importants pour nous, il y a beaucoup de discrimination et d'injustice. Les supporters de Bâle ont pu venir à Marseille et les Marseillais eux ne peuvent pas venir ici. Je pense que la personne qui a déterminé cela n'a pas pensé que le match était important pour nous et nos supporters. Je ne peux rien n'y faire, malheureusement."

La concurrence Mandanda-Lopez

"Aucune compétition n'est prioritaire dans mon esprit. A chaque fois que je débute un match, c'est avec l'obligation de gagner. On a deux gardiens de but qui sont très bon. Ce qui m'importe, c'est qu'ils soient dans un bon état de forme. Et c'est vrai que cette possibilité de jouer deux compétitions nous donne la possibilité d'en titulariser l'un dans l'une et l'autre dans l'autre. Demain, oui, Steve (Mandanda) sera certainement titulaire. Nous allons continuer à faire en sorte que leur temps de jeu soit relativement équitable. C'est bon pour eux et pour l'équipe."

Pour résumer Vainqueur 2-1 à l'aller au Vélodrome malgré une nette supériorité, l'OM disputera demain soir à Bâle un 8e de finale d'Europa League Conférence à haut risque, d'autant plus que les supporters des deux camps s'étaient affrontés à Marseille.

Raphaël Nouet

Rédacteur