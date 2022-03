OM – Bâle : Milik et Ünder héros olympiens, Marseille s'est fait peur, les notes !

Zapping But! Football Club OM : Faut-il se séparer de Jorge Sampaoli ?

Note du match : 14/20

Homme du match : Arkadiusz Milik (7)

En lumière

Milik (7) : Le Polonais a encore énormément pesé et a été récompensé de ses 7e et 8e buts de la saison en Coupe d'Europe sur une jolie panenka (19e) et un but de renard (68e). Il aurait certes pu faire plus avec des situations mal négociées (37e, 38e) et un poteau (62e) mais on ne va pas faire la fine bouche.

Guendouzi (6) : Auteur d'un nouveau gros match, le milieu prêté par Arsenal a dominé l'entrejeu helvète dans l'impact. C'est lui qui a obtenu le penalty une faute de Pelmard (16e) et est même passé proche de marquer le but du KO (29e, 54e).

Kolasinac (6) : Le Bosnien a sans doute réalisé son meilleur match depuis son arrivée à l'OM. Solide dans son couloir, l'ancien joueur de Schalke a ouvert des dédoublements intéressants à Gerson. Il a marqué des points par rapport à Luan Peres, très moyen à son entrée en jeu.

Ünder (7) : Malade contre l'AS Monaco le week-end dernier, le Turc a fait un retour intéressant à la compétition, trouvant même le poteau d'une jolie frappe enroulée à 0-0 (8e). Il aurait aussi pu délivrer deux passes décisives à Guendouzi (54e) et Milik (62e).

Mandanda (6) : Concentré, le « Fenomeno » a sorti la parade décisive face à l'ancien niçois Dan Ndoye pour éviter l'égalisation (45e+1) et évité le csc de Valentin Rongier (85e). Encore solide comme à chacune de ses sorties européennes. Il ne peut rien sur le but d'Esposito (80e)... qui était hors-jeu et non signalé.

Les notes des Marseillais :

Mandanda (6) - Rongier (5), Saliba (5,5), Caleta-Car (5,5), Kolasinac (6, puis L.Peres (78e)) - Guendouzi (6), Bo.Kamara (6), Gerson (5,5) - Payet (6, puis Harit (78e)) - Ünder (7), Milik (7).