OM : Balotelli fait de nouveau parler de lui

Si vous avez perdu la trace de Mario Balotelli depuis son départ de l'OM en août 2019, c'est normal. L'attaquant italien, aujourd'hui âgé de 32 ans, a prolongé sa chute en allant à Brescia, en connaissant une période de chômage, puis en passant à Monza, à Demirspor avant d'atterrir aujourd'hui à Sion. Mais il a beau se retrouver dans une impasse sportive, le volcanique transalpin continue d'avoir la langue bien pendue. Ainsi, au sélectionneur de la Squadra Azzurra, Roberto Mancini, qui se plaignait d'un manque de buteurs dans le Calcio, il a répondu :

« Les attaquants en Italie répondent toujours présents et ils sont en forme… Faites-moi confiance. Le regret est le sentiment de ceux qui, régulièrement, n’apprennent pas leur leçon et y arrivent une fois que tout est terminé. Ou tout simplement qui n'y arrivent jamais. » Plus certainement un tacle envers Roberto Mancini, avec qui les rapports ont été très tendus à Manchester City entre 2010 et 2013, qu'une analyse objective sur la situation des attaquants italiens.