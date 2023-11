OM : Benatia officialisé, Papin se voit attribuer un nouveau rôle

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

C'est enfin officiel. En effet, et au travers d'un communiqué publié il y a quelques minutes, l'OM annonce avoir trouvé "un accord" pour l'arrivée de Medhi Benatia en tant que conseiller sportif. "En collaboration étroite avec Pablo Longoria, Président du Directoire, et Stéphane Tessier, Directeur Général, Mehdi Benatia apportera son concours à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie sportive du club, notamment pour attirer, former et retenir les meilleurs talents. Toujours dans un rôle de consultant, il participera également à des missions de détection et de scouting, en lien avec Roberto Malfitano promu responsable du scouting de l’équipe professionnelle."

Un poste en plus pour JPP

A noter, et c'est une information, que Jean-Pierre Papin, légende du club, va désormais diriger l'équipe réserve. "Dans l’optique de poursuivre et renforcer, un peu plus encore, la politique entreprise par la direction de l’Olympique de Marseille en matière de formation et d’accompagnement de ses jeunes talents vers le monde professionnel, Jean-Pierre Papin est nommé entraineur de l’équipe réserve. Lauréat du Ballon d’Or sous le maillot de l’OM en 1991, « JPP » partagera sa riche expérience du très haut niveau et contribuera notamment à transmettre les valeurs olympiennes tout en continuant d’exercer son rôle d’ambassadeur de l’OM."

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille 👇 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 30, 2023

