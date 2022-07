OM : Benedetto cible de toutes les moqueries après un match catastrophique avec Boca Juniors

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Buteur d'un magnifique coup de tête pour son premier mach avec Boca le 13 février contre Colon (1-1), Dario Benedetto avait donné des regrets aux supporters de l'OM. Ceux-ci oubliaient que pendant toute sa période marseillaise, l'attaquant n'avait pas eu des ailiers disposés à le servir dans les meilleures conditions. Mais qu'ils se rassurent : depuis son retour chez les Xeneizes, l'Argentin souffle le chaud et le froid. Et mardi soir, on était dans du glacial !

A la Bombonera, en 8es de finale retour de la Copa Libertadores face aux Corinthians, Benedetto a tout raté, précipitant l'élimination (donc la crise...) des siens. A la 18e, il a expédié dans les nuages une volée du droit à six mètres du but brésilien. A la 30e, il a tiré un pénalty sur le poteau ; à la 35e, il a été devancé par un défenseur alors qu'il n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Et enfin, pendant la séance de tirs au but fatale à son équipe, il a tiré dans les tribunes alors que s'il avait marqué, Boca serait passé. Une vraie prestation catastrophique, de nature à donner aucun regret aux Marseillais. Et qui lui a valu tout un tas de moqueries, notamment au Brésil, où les supporters des Corinthians ont créé une carte d'abonné à son nom pour le remercier de ses échecs !

Dario Benedetto - worst penalty ever in a shootout? pic.twitter.com/6DaENcorN2 — Sean Gillen (@SeanGillen9) July 6, 2022

Pour résumer L'ancien attaquant de l'OM Dario Benedetto a connu une soirée sans lors du 8e de finale retour de Copa Libertadores entre Boca Juniors et les Corinthians. Il a manqué deux pénaltys et a peu près tout ce qu'il a tenté, précipitant l'élimination des Xeneizes.

Raphaël Nouet

Rédacteur

