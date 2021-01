OM : Benjamin Mendy dans de sales draps à City

Depuis plusieurs jours, la presse à scandales anglaise s'en donne à cœur joie contre les joueurs de football n'ayant pas respecté le protocole sanitaire le 31 décembre. A Tottenham, José Mourinho a tancé les fautifs, pris la main dans le sac. Ce dimanche, c'est au tour de Benjamin Mendy de faire la Une du Sun. Mais l'ancien Marseillais, aujourd'hui à Manchester City, risque très gros parce qu'il a fait fort…

Six filles sont sorties de chez lui à une heure avancée de la matinée

Déjà, il faut rappeler que l'Angleterre connaît une nouvelle vague de contaminations très importante en raison d'une mutation de la Covid-19. La population était donc invitée à respecter toutes les mesures sanitaires le soir du 31 décembre pour éviter de surcharger un peu plus les hôpitaux. Benjamin Mendy n'a a priori pas entendu cet appel.

Le Sun a publié des photos de son domicile, d'où des filles sont sorties de chez lui à 6h et 7h45 du matin. Elles venaient d'une agence de mannequins londonienne. Son patron a expliqué au tabloïd avoir reçu des textos du joueur, qui réclamait des filles pour la soirée, notamment une "latine avec des grosses fesses" spécialement pour lui… En outre, Mendy aurait investi une fortune dans un feu d'artifice ayant duré plus de dix minutes. L'amende qui risque de lui être infligée devrait être encore plus salée…