OM : Bernard Tapie éternel à Marseille, l'idée fait son chemin

Hier matin, et nous vous le disions sur notre site, on apprenait que les nouvelles au sujet de la santé de Bernard Tapie, l'ancien président de l'OM, n'étaient pas bonnes. L'un de ses deux fils, Laurent, présent sur le plateau de BFM TV, assurait ainsi que le vainqueur de la Ligue des Champions 1993, devait faire face à de nombreuses tumeurs. "Il est dans une phase de très grand creux, c’est clair. Il y a eu un aggravement de la maladie. Il n’est pas dans un pronostic vital compromis à court terme (…) Il est entré à l’hôpital pour préparer toute une série d’interventions: chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie."

En attendant de prochaines nouvelles, et en ne doutant pas de la force de caractère du Boss, l'actualité du club phocéen tournait, hier soir, encore et toujours autour de son ancien président. Et ce avec Jacques Cardoze, nouveau directeur de la communication de l'OM, qui réagissait, sur RTL, à la possibilité que le stade Vélodrome soit dans les années à venir rebaptisé stade Bernard Tapie.

"Il s'agit d'une bonne idée. Bernard Tapie est associé à l'histoire de l'OM. Il est celui qui nous a donné cette force à cette période fin des années 80 et début des années 90. Il a changé beaucoup de choses dans le football. C'est à discuter."