OM : Bernard Tapie relance les spéculations sur une vente prochaine

Zapping But! Football Club OM

Hier, les supporters de l'OM ont, comme chaque 26 mai depuis 28 ans, célébré la victoire en Champions League. Au Vélodrome, les ultras ont réalisé un très joli feu d'artifice après avoir posé avec des banderoles. Sur les réseaux sociaux, la vidéo du but de Basile Boli à Munich a été vue et revue, accompagnée de moqueries à destination de la marionnette sans âme des Qataris, qui échoue année après année dans sa quête du Graal. Le politique Renaud Muselier, lui, a interviewé Bernard Tapie pour que le Boss explique comment on gagne une Coupe d'Europe.

"La situation de la France est telle que l’on va attirer du monde"

Au détour d'une réponse, il a lâché une phrase énigmatique en lien, vraisemblablement, avec une vente prochaine du club : "Ce qui se passe, c’est que les gens n’ont pas appliqué ce que je viens de dire pour gagner une Coupe d’Europe. Ce ne sera pas une question de budget qui sera dépensé mais plutôt la mentalité que l’on saura leur inculquer. Avoir du mal à rêver pour la suite ? Non, je suis sûr que ça va attirer là ! La situation de la France est telle que l’on va attirer du monde".

Pour rappel, les nombreux insiders persuadés que l'Olympique de Marseille allait être vendu à un fonds d'investissement saoudien avaient fixé à mai la deadline. Il ne reste donc plus que quatre jours pour voir l'oracle se concrétiser. Après quoi, on pourra lester le serpent de mer et passer définitivement à autre chose…