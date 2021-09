OM : Bernard Tapie rend un dernier hommage touchant à René Malleville

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Le peuple marseillais a été endeuillé ce week-end par l'annonce du décès de René Malleville, l'une des figures emblématiques du club phocéen et de la passion qui l'entoure. Comme le révèle RMC, l'ancien président marseillais Bernard Tapie et sa famille ont décidé de lui rendre hommage.

René Malleville sera en effet enterré avec une réplique de la Ligue des champions, offerte par la famille Tapie. Nul doute qu'il aurait apprécié... « Stéphane Tapie, fils de Bernard, s'est entretenu une dernière fois avec René Malleville la veille de sa disparition, samedi, révèle aussi RMC. "Je suis épuisé, lui a-t-il confié. Je vais là-haut préparer le paradis en bleu et blanc pour le boss, mais le plus tard possible." Le boss, c’est bien sûr Bernard Tapie, qui se bat contre un cancer de l’estomac depuis 2017...

On se souviendra longtemps de ce moment historique dans La minute de René après la qualification de l’OM en finale d’#UEL en 2018.



Ton absence va laisser un grand vide René… Merci pour tout 💙 pic.twitter.com/R1nlaKmcTy — MercatOM (@mercat_om) September 19, 2021