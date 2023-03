OM : blessé par Tudor, Clauss s’est fixé un nouveau challenge

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Très ouvert au dialogue, Jonathan Clauss (30 ans) est apparu souriant et s’est déjà fixé une nouvelle ambition à l’OM, où il se sent pleinement épanoui : être plus décisif dans la surface adverse.

« J’ai pris pleinement conscience de l’endroit où j’ai atterri. Maintenant, on va continuer à bosser pour battre le record de passes décisives sur une saison (10 contre 12), a-t-il souri au micro de Téléfoot. Marquer plus de buts ? Oui, parce que je me crée beaucoup de situations, j’ai envie de faire en sorte que cela devienne des buts. »

Invité à évoquer le management d’Igor Tudor, décrit comme brutal, le piston droit de l’OM a confirmé. « Le coach peut dire des mots qui blessent mais ce n’est pas si mal des fois, a-t-il affirmé. Il me dit qu’il me suit à 200% donc c’est bien pour la confiance. Il nous fait comprendre que c’est lui le boss, c’est sa manière de faire et on doit s’y adapter. »