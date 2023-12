OM : Boli à l'origine du réveil d'Aubameyang ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Invité hier de RMC après avoir représenté le club au tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France, Basile Boli a fait quelques confidences sur son rôle d'ambassadeur de l'OM. Qui ne se résume pas, selon ses dires, à de la représentation auprès des instances. Il a ainsi expliqué avoir joué un rôle dans l'intégration de Pierre-Emerick Aubameyang, qui donne sa pleine mesure à l'OM depuis deux semaines avec un triplé contre l'Ajax (4-3), un but face à Rennes (2-0), un autre et deux passes décisives contre l'OL (3-0) et enfin un doublé et une passe dé à Lorient (4-2) dimanche.

"Son père n’était pas là donc on l’a un petit peu encadré"

"Je vais parler d’Aubameyang. Son père n’était pas là donc on l’a un petit peu encadré. Il y a eu le retour de son père et il fallait qu’il prenne un peu confiance. Quand on signe à l’OM, il y a une pression exceptionnelle et quotidienne. Il faut aller discuter avec les joueurs et leur faire comprendre que l’on est dans un cadre explosif mais qui peut aussi faire de vous l’un des plus grands d’Europe. Au départ c’est difficile pour tous les joueurs même pour Chancel (Mbemba) qui avait un peu perdu pied. Il y a aussi eu le retour de Gigot et on a une défense centrale voire une colonne vertébrale. J’aime bien aussi Vitinha qui ne rechigne pas à la tâche et puis il y a Aubam’ et j’aime bien."

