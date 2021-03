OM : Boli se fait fracasser par une légende pour ses soutiens à Eyraud et Thiriez

Zapping But! Football Club OM : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Marseillais

Dans les années 90, Basile Boli et Manuel Amoros faisaient partie de la redoutable défense de l'OM qui terrorisait les attaquants de France et d'Europe. Depuis, chacun a suivi son chemin. Et on peut dire qu'ils sont partis dans des directions opposés. Devenu ambassadeur du club à qui il a offert la seul Champions League française, Boli a pris fait et cause pour Jacques-Henri Eyraud ces dernières semaines. Ce qui lui a valu un rejet général des supporters marseillais, qui lui seront pourtant toujours reconnaissants pour ses buts des 26 et 29 mai 1993.

"Il s'en bat les cou… des anciens ou quoi ?"

Mais ce n'est pas tout : Boli fait également campagne sur la liste du très controversé Frédéric Thiriez pour la présidence de la Fédération. L'avocat a fait un passage assez désastreux à la Ligue qui lui vaut au mieux les moqueries des fans de football, au pire leur haine. Pour tout cela, Boli s'est pris un tacle les deux pieds décollés de Manuel Amoros lors d'un débat sur le site footballclubdemarseille.fr.

« Basile Boli, il est où ? Il est à Paris ? Il fait campagne pour Thiriez pour la Fédération mais est-ce-que tu l’as vu pendant les évènements ? A part quand on lui a dit « Va voir les supporters » ? Est-ce qu’on l’a entendu parler ? Il ne dit rien. Il est là ou il n’est pas là ? Par son intermédiaire, est-ce qu’il n’aurait pas pu mettre des anciens au club ? Il s’en bat les cou… des anciens ou quoi ? »