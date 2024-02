OM : bonne nouvelle dans le dossier Galtier

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Alors que l'Olympique de Marseille est à la recherche d'un entraîneur pour la saison prochaine, deux noms sont déjà sortis dans la presse. Il s'agit de ceux de Paulo Fonseca et Christophe Galtier.

Belmadi pour remplacer Galtier à Al-Duhail ?

Bonne nouvelle pour les dirigeants marseillais avec Christophe Galtier, Al-Duhail penserait déjà à remplacer l'ancien coach du Paris Saint-Germain et aurait l'ancien sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, dans son viseur, si l'on en croit les informations du média qatari Al-Raya. Arrivé en octobre dernier sur le banc d'Al-Duhail, Christophe Galtier vit une saison cauchemardesque au Qatar, son équipe étant éliminé de plusieurs compétitions et restant sur six matchs sans victoire consécutifs toutes compétitions confondues.

