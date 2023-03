OM : bonne nouvelle pour Tudor avant Strasbourg

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

L'Olympique de Marseille, qui n'a plus que la Ligue 1 à jouer en cette fin de saison, reçoit ce dimanche le RC Strasbourg (20h45), en match de clôture de la 27e journée de championnat.

Podcast Men's Up Life

Gigot de retour !

Pour cette rencontre face au premier non-relégable, l'entraîneur olympien, Igor Tudor, va pouvoir compter sur le retour de Samuel Gigot, qui s'était blessé à la cheville droite lors de la victoire sur la pelouse de Clermont (2-0), le 11 février dernier. Et pour cause, comme on a pu le voir sur une photo publiée par le compte Twitter officiel de l'OM, l'ancien joueur du Spartak Moscou, qui s'était imposé comme un titulaire indiscutable dans la défense à 3 d'Igor Tudor ces dernières semaines, a fait son retour ce jeudi à l'entraînement collectif.

Pour résumer Le défenseur central de l'Olympique de Marseille, Samuel Gigot, remis de sa blessure à la cheville droite, va faire son retour pour la réception ce dimanche (21h) du RC Strasbourg, en match de clôture de la 27e journée de Ligue 1.

Fabien Chorlet

Rédacteur