OM : Boudjellal a eu des nouveaux échos sur la vente du club, Valbuena veut éjecter Eyraud

Désormais président du club de Hyères, Mourad Boudjellal a encore donné son avis sur les affaires de l'Olympique de Marseille ce jeudi soir sur RMC. « Je pense que l'OM est à vendre. Vous avez les mêmes échos que moi. Il y a un rapprochement très fort avec un acheteur. Est-ce que ça va se faire ou pas ? Je ne sais pas... Si Jacques-Henri Eyraud est en roue libre, c'est parce qu'il sait … », a affirmé l'homme d'affaires.

« Des discussions évidentes » autour de la vente de l'OM

Pour l'ancien président du RCT, il « y a des chances que ce soit à des gens des pays du Golfe » : « A ce niveau d'argent, c'est plutôt là-bas qu'il y a le pognon », a-t-il ajouté, assurant que c'était bel et bien fini concernant son acolyte Mohamed Ajroudi. « En tout cas, aujourd'hui, il y a des discussions évidentes (...) L'OM est certainement le plus beau club en Europe qui pourrait être vendu. Peu de clubs ont ce potentiel », a-t-il poursuivi dans l'émission « Top of The Foot ».

Valbuena demande à Eyraud de partir

Dans cette même émission, plus tôt dans la journée, Mathieu Valbuena avait envoyé du bois contre le président Jacques-Henri Eyraud, à qui il demande de partir : « Il a tenu des propos très maladroits sur l’OM, je me suis reconnu là-dedans. Pour être président d’Eurodisney, pas de souci, mais pour être président, il n’a pas les épaules pour l’OM. (…) Il y a une cassure avec les supporters, quand le dialogue est rompu. Il a mis à genoux l’OM depuis quatre ans et c’est difficile de le remettre à flot. Les supporters ne demandent qu’à rêver. Avant de parler du passé du club, il faut balayer devant sa propre porte », avait-il lâché. Ambiance.