OM : Boudjellal a touché le fond avec Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Mourad Boudjellal creuse encore. Plus les mois passent, plus les supporters de l’OM peuvent se dire que l’ancien président du RC Toulon aurait peut-être dû rester dans le monde du rugby. Après sa tentative grotesque de racheter l’OM avec son compère Mohamed Ajroudi pour y ramener Zinédine Zidane et pourquoi pas Cristiano Ronaldo, Boudjellal a aujourd’hui taclé à la gorge l’attaquant portugais de la Juventus Turin.

« Il faut beaucoup d’humilité pour revenir dans le monde amateur, quand on s’appelle Nicolas Anelka. Il a accepté ça avec plaisir. C’est aussi d’apporter sa vision. Il a envie de transmettre. C’est un challenge ici pour lui. Le N2 est un championnat atypique. Il faut des joueurs calibrés et pas surpris par ce championnat, qui savent où ils mettent les pieds. J’ai l’intime conviction que si vous mettez Ronaldo en N2, il va faire 30 minutes et le reste à l’hôpital », a-t-il déclaré sur les ondes de RMC Sport.

Boudjellal s'attaque au sculptural CR7

À faire ce genre de déclarations tapageuses, Boudjellal ne va sans doute pas remonter sa cote auprès de ceux qui aiment le ballon rond. D’autant que si le sculptural CR7 ne parvient pas à supporter le choc des matches de N2, peu de joueurs risquent de le pouvoir.