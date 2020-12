OM : Boudjellal est à deux doigts de reprendre un autre club que Marseille !

Zapping But! Football Club OM : qui es-tu Leonardo Balerdi ?

Mourad Boudjellal à l'OM, cela avait été un feuilleton, cet été. Mais l'ancien président du RC Toulon, après un bref passage au SC Toulon, s'était retiré du projet de reprise d'Ajroudi. Désireux de rebondir dans le foot, Boudjellal devrait parvenir à ses fins, mais en N2, à Hyères, selon Var-Matin.

« L’ancien président du RCT (2006-2020) est en contacts avancés pour devenir actionnaire majoritaire ou président du Hyères FC, annonce en effet le quotidien. L’ambition serait alors de donner les moyens au club de monter en National dans les plus brefs délais. »

Lilian Compan l'attend à Hyères

Une arrivée commenté par Lilian Compan, l'ancien attaquant, actuel coach du club varois. « Si ça se fait, il est évident que Mourad Boudjellal serait la personne idéale pour faire passer un cap au Hyères FC. Nous serions plus solides à différents niveaux et forcément plus ambitieux. Notre visibilité serait supérieure. »