OM : Boudjellal menace de déclarer forfait pour le 32e de finale de Coupe de France

La FFF a communiqué sa programmation télévisée pour les 32es de finale de la Coupe de France. Et Hyères-OM sera diffusé le samedi 7 janvier 2023, à 15h30. Mais on ne sait toujours pas où il se jouera. La Fédération a refusé qu'il ait lieu au stade Mayol de Toulon, par crainte de débordements, un fort antagonisme opposant (il y a trente ans) ultras toulonnais et marseillais. Ce mercredi en conférence de presse, Mourad Boudjellal, président du club de National 2 qui avait rêvé du même poste à l'OM il y a deux ans, a fait part de son incompréhension. Mais aussi menacé de déclarer forfait si la partie se jouait ailleurs dans le Var...

"On nous prive d’une belle fête du football et aussi des retombées économiques d’un stade à guichets fermés. Il y a neuf ans, l’OM est venu à Mayol, il y avait environ 10.000 supporters, pourquoi on ne peut pas organiser ce match à Toulon ? J’accepterais de jouer au Vélodrome car tous mes joueurs en rêvent, mais ailleurs que dans le Var, c’est hors de question." Pas de délocalisation à Martigues ou à Fos-sur-Mer, donc. Pour Boudjellal et la FFF, ce sera donc le Vélodrome ou rien.