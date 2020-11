OM : Boudjellal prend date pour de nouvelles révélations sulfureuses sur le rachat !

Les supporters de l’OM vont sortir leur marqueur de leur tiroir pour entourer en rouge la date du jeudi 3 décembre prochain : c’est le jour de la sortie du livre très attendu de Mourad Boudjellal intitulé « J’en savais trop... »

Le titre de son troisième opus est d’autant plus évocateur que ses 368 pages s'annoncent croustillantes et consacreront un volet spécial à ses rêves de l’OM, avortés cet été en compagnie de l'homme d'affaires franco-tunisien Mohamed Ajroudi.

« À 60 ans, je vais basculer dans le football. Sollicité par plusieurs équipes, je vise la présidence de celle qui me ressemble le plus. Je ne fais pas de différence entre mes rêves et mes ambitions », peut-on déjà lire dans le communiqué de presse annonçant la sortie prochaine du livre écrit avec l’ancien journaliste de France Soir Arnaud Ramsay. Ça promet !