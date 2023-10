OM : Brandao dévoile son projet pour Marseille, promet un titre... et snobe l'ASSE !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Ces deux dernières années, à chaque fois que l'OM a changé d'entraîneur, Brandao a publié un message sur les réseaux sociaux pour faire acte de candidature. Foot Mercato a donc eu l'idée d'interviewer l'ancien attaquant brésilien, qui a expliqué avoir passé ses diplômes de coach au Brésil et être très sérieux dans ses démarches. Il est vraiment convaincu de pouvoir mener son ancien club (2009-12) vers les sommets. Il promet un jeu offensif et des trophées. En revanche, il ne parle que de l'OM, pas de l'ASSE ou de Bastia, avec lesquels il a également joué en France. La Ligue 2, très peu pour lui, visiblement...

"Mon objectif sera de remporter des titres"

"Mon style encourage le joueur, même dans les moments difficiles. J’aime avoir les joueurs à mes côtés. Je travaille l’équilibre et la résilience de mon équipe. Je cherche à les encourager à travers la technique d’activation. Pas seulement avec la motivation. Je suis un type d’entraîneur qui aime le style de jeu offensif. Il est important d’avoir la possession du ballon, de faire pression sur l’adversaire à tout moment sur le terrain de football. Je souhaite continuer à suivre la devise de l’OM : "Droit au But". Ma mission est de redonner à l’OM ce qu’il n’a pas depuis 10 ans. Redonner aux supporters la fierté de l’équipe, la joie, l’émotion de remporter un titre. Quand j’étais joueur à l’Olympique de Marseille, je ne me souciais pas seulement de marquer des buts, mais de marquer les buts décisifs à chaque match. Mon objectif en tant qu’entraîneur sera de remporter des titres pour l’Olympique de Marseille, comme je l’ai fait lorsque j’étais joueur."

