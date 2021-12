OM - Brest : les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

Sur ce match, Jorge Sampaoli a quelques incertitudes : Dimitri Payet, Bamba Dieng et Cengiz Ünder n'étaient pas forfaits hier midi mais pas non plus totalement à 100%. S'il en a les moyens, l'Argentin va se poser la question de la continuité ou non de l'équipe séduisante de la Beaujoire avec Payet en faux neuf et Gerson derrière lui dans l'axe.

Les absents du côté de l'OM : Payet, Dieng, Ünder (incertains).

Des doutes dans le secteur offensif

Côté brestois, Michel Der Zakarian pourrait récupérer son milieu de terrain Hianga'a Mbock, malade face à l'ASSE. C'est le seul retour à atteindre. Il est cependant peu probable que l'on se décide à changer une équipe qui reste sur cinq victoires de rang...

Les absents du côté de Brest : Cibois, Bain (blessé), Lasne (reprise), Mbock (malade et incertain).

OM : P.Lopez - Saliba, Caleta-Car, L.Peres - Rongier, Bo.Kamara - Lirola, Guendouzi, Gerson, De la Fuente - Payet (ou Milik).

Brest : Bizot - Pierre-Gabriel, Chardonnet (cap.), Hérelle, Duverne - Faivre, Belkebla, Agoumé, Honorat - Le Douaron, Mounié.