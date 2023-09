OM : Brighton privé de sa meilleure arme pour le match aller ?

Ceux qui ont suivi France-Irlande (2-0) hier soir ont dû trouver les Verts bien timides offensivement. Il est vrai que la défense des Tricolores est forte mais Knight et Ogbene sur leurs ailes n'ont guère été tranchants alors qu'Idah, dans l'axe, s'est bien battu mais a peiné à se montrer dangereux. Et pour cause, il aurait dû être remplaçant. C'est le phénomène Evan Ferguson (18 ans), auteur d'un triplé contre Newcastle avec Brighton (3-1) le week-end dernier, qui aurait dû être titulaire.

Sauf qu'il est sorti blessé du match contre les Magpies. A son remplacement à la 81e, il ne semblait pas souffrir mais la Fédération irlandaise a annoncé son forfait deux jours plus tard en raison d'un problème à une cheville. Ce pourrait être une bonne nouvelle pour l'OM, qui doit croiser sa route en Europa League. Sauf que le match aller, au Vélodrome, a lieu le 5 octobre. Ce qui laisse un mois à Ferguson pour se remettre sur pieds. La venue des Seagulls de Roberto De Zerbi, révélation de la saison passée en Premier League, constituera l'un des premiers temps forts de la saison phocéenne. Avec ou sans Ferguson...

Le calendrier de l'OM pour 2023-24

𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 | Ferguson ruled out of @EURO2024 qualifiers



The @OfficialBHAFC striker has been ruled out following an injury sustained in the win over Newcastle United



After an assessment from the Irish medical team, he has been ruled out of both matches pic.twitter.com/c7e5EJDgi5