OM : c'est toujours tendu entre les supporters, Tudor et Longoria !

Si la grogne des supporters s'est un peu calmée après les quatre points pris en deux matchs (Reims, Brest) par l'OM, certains fans olympiens sont toujours très remontés contre le nouveau coach Igor Tudor et le président Pablo Longoria.

Comme en atteste ce cliché publié par le compte Twitter Footballogue, des tags insultants sont apparus à la Commanderie ce matin pour réclamer le départ du technicien croate et de son dirigeant espagnol... Et soutenir Dimitri Payet et Bamba Dieng, deux joueurs victimes des choix de l'ancien coach du Héllas Vérone.

Reste à savoir quel sera l'accueil du Vélodrome pour Tudor samedi soir (21h) lors d'OM – Nantes. Face à Reims, il avait eu droit des sifflets avant de retourner le public du fait de la prestation réussie de son équipe...