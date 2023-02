OM : Amine Harit passe une étape cruciale dans sa convalescence

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

En novembre dernier, la veille du départ pour la Coupe du Monde au Qatar, le milieu offensif de l’OM, Amine Harit a subi une rupture d’un ligament d'un genou face à l’AS Monaco (3-2). Un gros coup dur pour le club olympien et le joueur tant l’international marocain était important dans l’effectif d’Igor Tudor.

Depuis, le joueur de 25 ans continue de se préparer pour faire son grand retour. Amine Harit est soumis à un programme de rééducation assez important pour qu’il puisse de nouveau refouler une pelouse au plus vite. Son attitude est saluée à l’OM, et les nouvelles sont plutôt bonnes pour le franco-marocain. Une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux où on aperçoit Amine Harit courir sur un tapis. Une bonne nouvelle pour les Olympiens qui pourraient peut-être récupérer le joueur avant la fin de la saison, affaire à suivre !