OM : ça déménage à Marseille, Tudor pousse déjà ses joueurs à la limite !

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

L’OM à la sauce Tudor tarde à se mettre en place. Battus par Norwich (0-3) et Middlesbrough (0-2) ces derniers jours, les Marseillais effectuent un travail physique intense dans une « ambiance bonne » au sein de l'équipe et « sans morosité » chez les joueurs, selon La Provence.

« On s'entraîne, on fait de la salle, on travaille beaucoup. Les séances sont dures, intenses. On s'adapte à un autre style de jeu, on doit persévérer », analyse Jonathan Clauss dans le quotidien régional. Pour David Friio, se préparer en Angleterre, où une délégation de l'OM a pris ses quartiers pendant quelques jours, a un avantage.

« On a des charges de travail importantes. Il fait quinze degrés de moins qu'à Marseille, c'est bénéfique », glisse le directeur sportif de l’OM. Demain, le club phocéen affrontera le Bétis Séville en amical, à Chesterfield, avant de recevoir l'AC Milan au Stade Vélodrome, dimanche soir. Avec, enfin, des résultats probants ?