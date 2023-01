OM : Caleta-Car au cœur d'une grosse polémique en Angleterre

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Transféré à Southampton à la toute fin de l'été moyennant 8 M€, Duje Caleta-Car poursuit en Angleterre la trajectoire déclinante qui était la sienne à l'OM entre 2018 et 2022. Le défenseur central croate est régulièrement titulaire mais au sein d'une arrière-garde qui prend l'eau de toutes parts (35 buts encaissés en 20 matches, 2e plus mauvais score de Premier League). Et mardi, il s'est fait expulser à quatre minutes de la fin de la demi-finaler aller de Coupe de la League perdue 1-0 à domicile.

Une mêlée a suivi son expulsion, consécutive à une grosse faute sur un Magpie, et au moment où il partait en direction des vestiaires, Jacob Murphy lui a fait signe de la main pour lui dire au revoir. Une attitude unanimement condamnée par les médias anglais. C'est qu'on n'apprécie pas le chambrage, de l'autre côté de la Manche. Caleta-Car sera donc suspendu pour la demi-finale retour mais Jacob Murphy devrait également manquer ce match. Et devenir un exemple pour tous ceux qui auraient envie de chambrer à l'avenir.