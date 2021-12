OM : Cardoze s'est fait des ennemis haut placés... et pas seulement à l'OL !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Directeur de la communication de l'OM depuis cet été, Jacques Cardoze s'expose de plus en plus dans les médias. L'ancien journaliste de France Télévision s'est notamment distingué mercredi en s'invitant devant le siège de la LFP pour la commission de discipline jugeant les incidents d'OL – OM. Une sortie destinée à mettre la pression sur les instances qui a fait certes plaisir aux supporters marseillais mais a été très mal perçue partout ailleurs.

Non seulement l'OL et le président de la commission de discipline Jacques Deneux ont été très agacés et on fait remonter directement leurs ressentis mais, si l'on en croit les informations de l'Equipe, Jacques Cardoze s'est fait de nombreux ennemis haut placés dans les instances et chez les présidents de clubs.

« Jacques s’expose énormément, il est en première ligne. Il s’est mis à dos Sébastien Deneux, le président de la commission de discipline dès l’été et plusieurs présidents de clubs l’ont dans le collimateur », lâche une source à la LFP. Le ton est posé et en moins de six mois, Jacques Cardoze a déjà posé sa patte...