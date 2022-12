OM : Cardoze vise son sac après son départ, Longoria l'a déjà remplacé !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Hier soir sur Twitter, Jacques Cardoze qui était le directeur de la communication de l’OM a confirmé son départ du club dirigé par Pablo Longoria. « Mon aventure à l’OM prend fin. En 2023 je reprendrai mon chemin de journaliste. Merci à tous ceux qui m’ont fait confiance, en particulier aux supporteurs, avec qui partager ces moments d’émotion et de passion fut un grand bonheur. Bonne chance au club pour la suite », a-t-il déclaré.

"Longoria souhaite réorganiser sa communication autour du directeur du football et du directeur administratif et marketing."

En poste depuis 2021, L'ancien présentateur de l'émission "Complément d'Enquête" sur France 2 est revenu sur son départ de Marseille pour Puremedias. « La décision a été prise d'un commun accord. Le président a souhaité réorganiser sa communication autour du directeur du football et du directeur administratif et marketing. Je pense lui avoir été très utile lorsqu'il est arrivé et qu'il ne connaissait pas très bien la France. Il avait tout à apprendre de ce poste. Peu à peu, il a pris confiance et aujourd'hui, il n'a plus vraiment besoin de moi. », a-t-il reconnu.

Auparavant journaliste, Jacques Cardoze avait tout quitté pour rejoindre son club de cœur, l’homme de 53 ans est dégouté de sa fin d’aventure qui était prématurée selon lui, « Ce qui est difficile c'est de ne pas terminer une aventure, poursuit l'intéressé. Cela faisait 16 mois que j'avais opéré ce changement, un choix qui était assez fort et pas classique. Je savais que le football c'était un monde volatile, avec beaucoup de pression, des changements permanents, j'ai toujours su que ça allait avec le poste. », a confié l’ancien homme de confiance de Pablo Longoria.