Lazio - OM : Sampaoli ignore le PSG pour être ambitieux en Europa League

L'importance du choc face à la Lazio

"On a deux finales à jouer contre la Lazio. On va les aborder comme les matches contre le Lokomotiv et Galatasaray. L'important était de se préparer de manière exclusive pour ce match. Ça nous a coûté tellement d'efforts pour nous qualifier dans cette compétition… Je ne veux penser qu'à ce qui va se passer demain. Nous nous préparons de la meilleures des manières pour ce match."

Il va aligner l'équipe type

"On mettra les meilleurs joueurs que nous avons. Je n'ai pas encore la composition mais je sais que ce seront les meilleurs joueurs disponibles. Le résultat de demain se jouera beaucoup sur le contrôle du jeu. Croire que face à une équipe comme la Lazio, on peut jouer en transition, les choses pourraient mal tourner pour nous. Il va falloir réussir à contrôler le ballon, faire peu d'erreurs."

Des regrets sur les deux premiers matches

"C'est vrai que par rapport aux matches précédents, la présence des joueurs décisifs (comme Milik ou Payet) auraient peut-être pu nous permettre de faire la différence. Ça nous rend plus compétitifs."

