OM : moral des troupes, le LOSC, Rongier, Tudor avait des choses à dire

L'état de forme

"On verra aujourd'hui, lors de l'entraînement, comment seront les joueurs. Pour les petits bobos on verra ça pendant et après l'entraînement. Mais contre une équipe forte, ce sera un match difficile. Lille est une équipe de première catégorie, une concurrente directe. C'est vrai que les couloirs ont fait la différence mais ils continueront de le faire."

Le groupe face au LOSC

"Si Payet et Gerson peuvent être alignés ensemble ? Oui. Au sujet de mon secteur défensif, tout le monde a joué jusqu'ici. C'est positif pour un coach de pouvoir changer deux ou trois joueurs tout en gardant de la qualité."

La défaite à Tottenham

"Le groupe va très bien et est conscient qu'on a fait un match sérieux en Ligue des champions. Il y a une bonne ambiance."

L'absence de Rongier face au LOSC

"Rongier me donne tout. Il est intelligent, il a de la course. Il est sous-estimé par les médias et le public, c'est vraiment un joueur fantastique. Il y aura quelques changements demain. Ce sera la meilleure équipe possible."