OM : Cédric Bakambu vide son sac en privé... Et se retrouve au cœur d'une polémique au Congo

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

De retour de sélection où il a vu sa République Démocratique du Congo sortir de la course à la Coupe du Monde face au Maroc (1-1, 1-4), Cédric Bakambu (OM) se retrouve au cœur d'une grosse polémique dans son pays d'origine. La raison ? La sortie sur les réseaux sociaux d'une conversation privée, à bâtons rompus, sur WhatsApp, où l'attaquant Phocéen vide son sac, détruit son sélectionneur Hector Cuper, les choix de ce dernier ainsi que sa Fédération.

« On a une fédération qui ne pèse pas »

«Dans des matchs comme ça, il faut aller avec des gens qui connaissent. Mais j’ai comme l’impression que le coach et son staff ne connaissent pas les joueurs ni le passé de l’équipe. Dans des matchs comme ça, il faut des mecs qui ont de l’expérience, des mecs qui sont capables de te ressortir le ballon», a déploré le Marseillais, qui s'en est aussi pris à la Fecofa (Fédération congolaise) : «Le mal, il est profond. On n’a pas de centre d’entraînement, on est la seule équipe dans ce cas sur les 10 dernières équipes qui restent. On est la seule équipe à ne pas avoir un stade homologué, on n’a pas de sièges dans le stade, on n’a pas de toilettes dans le stade. C’est trop, on a un équipementier de merde. Vous voulez partir à la Coupe du monde avec ça ? Je ne sais pas. On a une fédération qui ne pèse pas ».

« Si je dis que je vais arrêter, c'est parce que je suis fatigué »

A chaud, l'ancien attaquant de Villarreal s'est aussi ouvert à une possible retraite internationale : «Si je dis que je vais arrêter, c’est parce que je suis fatigué. Je n’ai pas que ça à faire. Venir pour jouer dans de telles conditions ne m’intéresse plus. Je suis à Marseille et je vais mener ma petite vie. J’ai gaspillé trop d’énergie dans cette équipe. C’est l’espoir qui fait vivre, si tu n’as plus d’espoir tu fais quoi ? Si je venais c’est parce que j’étais passionné mais si cette passion n’existe plus, comment venir ? Je ne veux pas faire semblant, faire croire aux gens que je suis content de mouiller le maillot, non (…) D’un côté, j’ai envie d’arrêter mais de l’autre, je regarde les Wissa, les Bongonda qui viennent d’arriver. Si je pars, quel message je vais leurs passer ?»

Les audios "leakés" de Bakambu sont une occasion rêvée pour la FECOFA et leurs copains : ils ont trouvé un nouveau bouc émissaire.



A l'époque, c'était le coach (Nsengi), maintenant un joueur star, mais jamais un système totalement gangréné qui tue le foot de RDC. — Romain Molina (@Romain_Molina) March 31, 2022

Bakambu dans la tourmente Remonté à l'issue de l'élimination du RD Congo, Cédric Bakambu (30 ans) s'est confié à un ami sur WhatsApp. Manque de chance, l'audio s'est retrouvé sur les réseaux sociaux et le déballage est incisif... Le Marseillais pourrait bien être le bouc émissaire de l'élimination.

Alexandre Corboz

Rédacteur