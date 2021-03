OM : ces 5 cadres défaillants derrière la 1ère défaite de Sampaoli à Nice (0-3)

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Dimitri Payet

Inefficace, inexistant, peu combatif... Le Réunionnais a montré son plus mauvais visage à l'Allianz Riviera. Florian Thauvin et Arkadiusz Milik n'ont pas été bien meilleurs mais au moins, ils ont essayés... eux. A l'inverse, son remplaçant Dario Benedetto, auteur d'un but refusé en fin de partie d'un joli ciseau sur un centre de Lirola, a marqué des points.

Pape Gueye

Un seul être vous manque et le milieu est dépeuplé. En l'absence de Boubacar Karama, l'ancien Havrais avait la lourde de tâche de reprendre l'abattage du Minot... Et il a été dépassé par les vagues azuréennes.

Olivier Ntcham

Titularisé pour la deuxième fois seulement, le milieu prêté par le Celtic a été remplacé dès la 45e minute. Trop peu d'impact dans un entrejeu marseillais complètement asphyxié par le milieu Thuram – Schneiderlin.

Alvaro Gonzalez

Positionné à droite de la défense à trois, l'Espagnol s'est souvent retrouvé au duel avec le virevoltant Amine Gouiri. Il a passé une très mauvaise après-midi. Très agacé à son remplacement par Saif-Eddine Khaoui (69e).

Leonardo Balerdi

Plutôt bon depuis que Jorge Sampaoli a pris la tête de l'équipe et l'a replacé titulaire, l'Argentin faisait son match jusqu'à la 74e minute et sa boulette sur le but d'Amine Gouiri. A sa décharge, le défenseur prêté par Dortmund n'a pas été mis dans de très bonnes conditions sur la touche de Luis Henrique.