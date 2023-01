OM : cet olympien préfère jouer à Marseille plutôt qu’au Real Madrid ou à Manchester United !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Arrivé l’été dernier, Samuel Gigot est un homme important du groupe d’Igor Tudor. Le défenseur français qui a évolué pendant quelques années en Russie du côté du Spartak Moscou est aux anges lui qui joue désormais pour son club de cœur. Natif d’Avignon, il est un grand supporteur de l’OM. Présent en conférence ce jeudi avant le match contre l’AS Monaco, le Français a de nouveau expliqué qu’il était en train de réaliser son rêve ultime dans le football à Marseille.

« Jouer à l'OM, c'était mon rêve, Pouvoir le réaliser est exceptionnel ! Quand on est d’ici, le rêve ce n'est pas de jouer au Real Madrid ou à Manchester United. Rendre fier sa famille et ses amis, c'est magnifique. Mais c'est compliqué aussi, ici tu es vu et critiqué, mais c'est à vivre. Je profite à fond de jouer dans le meilleur club du monde. » a-t-il d’abord expliqué.

« Je suis allé toutes les parties du stade quand j'étais jeune, avec mon papa. Maintenant je suis joueur, je ne peux pas chanter pendant qu'on joue. », a confié Samuel Gigot. Buteur contre l’OL dans l’Olympico, le défenseur central sera-t-il décisif dans les prochains Classicos face au PSG au mois de février (Coupe de France le 8, match de championnat le 26, ndlr) ?

𝐀𝐦𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐦𝐚𝐢𝐥𝐥𝐨𝐭, 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐦𝐮𝐬𝐜𝐥𝐞́𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐛𝐮𝐭𝐬 𝐝𝐞́𝐜𝐢𝐬𝐢𝐟𝐬 : retour en images sur les performances de Samuel Gigot lors de ses premiers mois sous les couleurs de son club de coeur 💙💯 pic.twitter.com/bbzAZkq71s — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 22, 2022