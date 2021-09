OM : cette sortie de Longoria qui ne va pas plaire aux supporters

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

A l'instar du président de l'ASSE, Bernard Caiazzo, il y a quelques semaines, Pablo Longoria était auditionné par l'Assemblée Nationale ce mercredi suite au fiasco Mediapro. Et, hélas, à l'instar de Caiazzo encore, le patron de l'OM a tenu des propos difficilement audibles pour les supporters marseillais, qui montrent que leurs visions de l'avenir du football sont opposées.

« Nous sommes en train de vivre une évolution médiatique, la façon dont on consomme le football change, se transforme. Le football doit s'adapter à cette transformation. Nous sommes à un moment charnière et parvenir à s'adapter à cette nouvelle réalité. Dans un match, je pense qu'il n'y a que 3 ou 4 minutes vraiment intéressante, il faut pouvoir proposer ces minutes aux consommateurs distants. Le football n'a pas beaucoup d'introduction et de façon de transmettre, il faut s'inspirer de ce qu'il se fait en Amérique. »

"C'est la société de l'immédiateté"

« Le sport, et particulièrement le football, doit s’adapter à cette transformation, au passage de la télévision traditionnelle à l’OTT. Il y a toujours les supporters, les fidèles d’un club, mais il y a aussi les consommateurs de trois minutes. C’est la société de l’immédiateté. Ils veulent des highlights, des buts… Demain nous allons jouer un match de Ligue Europa contre le Lokomotiv Moscou. Je considère que les gens qui vont regarder ce match sont des supporters de Moscou ou des supporters de l’OM. Quelqu’un d’autre qui veut regarder la Ligue Europa demain, va regarder a priori le multiplex pour voir tous les buts. » Oui, ça ressemble beaucoup à ce qu'ont dit Florentino Pérez et Andre Agnelli pour vendre leur projet de Super League…

Les propositions chocs de Pablo Longoria pour le football français https://t.co/Ta3hW1ZIms — Foot Mercato (@footmercato) September 15, 2021