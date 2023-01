OM : clash en vue pour Malinovskyi ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Après trois ans et demi passés à l'Atalanta Bergame, Ruslan Malinovskyi a quitté cet hiver la Dea et a rejoint les rangs de l'Olympique de Marseille. S'il ne l'a pas encore montré à l'OM, le milieu offensif ukrainien a une forte personnalité, comme l'a expliqué son ancien coéquipier à Genk, Dieumerci Ndongala, dans un live Twitch de RMC Sport.

"S’il doit aller au clash, il va au clash"

"Vous allez bientôt le connaitre. Parce que c’est quelqu’un de très fort et c’est un sacré personnage aussi, en dehors du football notamment. Je pense que vous allez le connaitre a tout point de vue. C’est quelqu’un qui a fort tempérament. S’il doit aller au clash, il va au clash. Mais c’est un très bon gars, de très honnête, il donne tout sur le terrain et il ne triche pas", a d'abord confié l'ailier droit congolais avant d'en dire un peu plus sur le caractère de Ruslan Malinovskyi et comment il pourrait se comporter dans le vestiaire olympien.

"C’est quelqu’un qui va pas hésiter à la mi temps à pousser une gueulante, de dire ce qu’il ne va pas quand il le faut. C’est quelqu’un avec un gros caractère qui hésite pas à parler. Même s’il doit se clasher avec quelqu’un, il va le faire pour le bien de l’équipe. Il ne vas pas hésiter à se frotter à un joueur mais c’est toujours dans l’intérêt de l’équipe. Il ne va pas créer de conflit, ça part d’une bonne intention."

VIDÉO - OM : Malinovskyi ? "Un gros caractère, un leader" décrit un ancien coéquipier Twitch (RMC Sport) https://t.co/iIg0d4B9m0 via @RMCsport — El principe 🌟👑 (@pillitterijo) January 16, 2023

Pour résumer Selon les dires de l'ancien coéquipier à Genk de Ruslan Malinovskyi, Dieumerci Ndongala, la nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille a un caractère bien trempé.

