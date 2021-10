OM : clash inéluctable entre Jorge Sampaoli et l'un de ses tauliers du milieu ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

S'il s'est brillamment relancé du côté de l'OM après son prêt au Hertha Berlin, Mattéo Guendouzi suscite encore quelques réserves. Notamment celle de son ancien coach à Lorient Bernard Casoni, qui s'est lâché dans les colonnes du mensuel Le Foot.

« J'ai toujours un peu de mal à parler des gens qui ont été irrespectueux avec moi », a fait savoir le technicien qui n'avait pas hésité à écarter Guendouzi chez les Merlus suite à un écart de conduite : « Son talent n'est pas en cause. Mais attention, il n'y a pas que le football qui compte pour réussir. Les attitudes, le comportement, l'état d'esprit interviennent au moins autant ».

« Guendouzi ? Son problème est d'ordre psychologique »

Et Bernard Casoni ne pense pas que Mattéo Guendouzi a beaucoup changé entre Lorient et aujourd'hui : « J'ai suivi son parcours depuis mon départ de Lorient, et j'ai constaté qu'il n'y a pas qu'avec moi qu'il a eu des problèmes relationnels. Il faut se demander par exemple pourquoi un club comme Arsenal, où il avait réussi à s'imposer, à être aux portes de l'équipe de France, ne veut pas le conserver alors qu'il est jeune et talentueux ! Dans tous les clubs où il est passé, il y a eu des soucis ».

Estimant que la remise en cause doit « venir de lui », « Caso » prédit déjà de gros soucis avec Guendouzi si celui-ci ne mûrit pas plus vite : « Son problème est d'ordre psychologique. S'il parvient à maîtriser son tempérament, il a assez de qualités pour devenir un cadre de l'OM. S'il retombe dans ses travers et refuse la remis en cause, s'éparpille, il ne sera que de passage ».