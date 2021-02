OM : clause libératoire, salaire, concurrence... Les dessous de la piste Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Si AS s'est un peu emballé en annonçant un accord entre l'OM et Jorge Sampaoli (Atletico Mineiro, 60 ans) pour remplacer André Villas-Boas, le club phocéen a bel et bien noué contact avec le technicien argentin. Reste que le dossier n'est pas simple à résoudre.

Si effectivement Sampaoli termine son championnat à la fin du mois de février, l'ancien disciple de Marcelo Bielsa au Chili est encore sous contrat pour un an avec son club brésilien... Et il ne sera pas libéré sans compensation financière.

Sampaoli, c'est cher pour l'OM

Selon la version locale d'ESPN, Jorge Sampaoli dispose d'une clause libératoire fixée à 670 000€ auquel il faut ajouter le très confortable salaire de l'ancien coach du FC Séville (335 000€ par mois) et le recrutement de tous ses adjoints.

Au final, l'opération Sampaoli pourrait coûter très cher à l'OM. Le club phocéen devra également se battre avec l'Atletico Mineiro, qui n'a pas l'intention de se laisser dépouiller sans rien dire et tente de son côté de convaincre le bouillant technicien de rempiler jusqu'en décembre 2022.