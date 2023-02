OM : Clauss a pris un tacle mythique face au FC Nantes !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Après un mois d'absence suite à sa blessure à Montpellier (2-1) le 2 janvier, Jonathan Clauss a fait son retour sur les terrains mercredi à Nantes (2-0). Le latéral droit est entré en jeu à la 57e minute à la place de Chancel Mbemba. Il s'est signalé par un lob manqué devant Lafont, une passe décisive sur le but d'Ounahi et globalement un certain manque de rythme, tout à fait logique. Mais c'est surtout sa coupe de cheveux qui a fait parler...

Devant les médias après la partie, Clauss n'a pas pris le temps de se coiffer après sa douche. Au lieu d'avoir les cheveux en arrière, il les avait donc plaqués sur le crâne et, sachant qu'il a les côtés rasés, celui a donné une allure moyenâgeuse, digne des Visiteurs ! Les réseaux sociaux n'ont pas manqué de se moquer de lui, faisant le parallèle avec le mythique personnage de Jacquouille la Fripouille, joué par Christian Clavier. Et c'est vrai qu'il y a un air de famille...