OM - Clermont : Sampaoli évite de polémiquer avec Payet, Guendouzi lui répond sèchement

Football Club OM : faut-il reposer Dimitri Payet ?

L’OM a connu une terrible désillusion hier soir à l’Orange Vélodrome. Alors qu'ils avaient la possibilité de conforter leur 2e place au classement en reprenant quatre points d'avance sur l’OGC Nice, les Marseillais se sont faits surprendre par Clermont (0-2).

Pas dans le coup de la première à la dernière minute, ils ont subi une défaite méritée que n'a pas appréciée Dimitri Payet.

Pas meilleur que les autres, bien au contraire, le capitaine marseillais s’est toutefois lâché. « Il nous a manqué de l'humilité. On n'a pas montré un visage cohérent, pas de valeur. On n'a rien montré. On s'est fait donner une bonne leçon par une équipe qui a joué ensemble et qui a mérité cette victoire », a-t-il lancé au micro de Prime Vidéo. En conférence de presse, Jorge Sampaoli était agacé mais n’a pas chercher à polémiquer.

Guendouzi répond à Payet

« Les vingt premières minutes, on dormait, a expliqué le coach de l’OM. On n’y était pas physiquement, mentalement. C'est dur pour nous ici, on a perdu beaucoup de points. On doit corriger ça et gagner des matchs à domicile. C'est très important pour nous et pour le public. Il y a eu beaucoup d'anxiété et à partir du but encaissé, il y a eu peu de clarté offensive. Les sifflets sont normaux. Le public veut voir ce qu'il est venu chercher et on n'a pas su lui donner. »

De son côté, Mattéo Guendouzi ne s’est pas défilé. « Chacun est libre de dire ce qu’il veut, a-t-il clamé en zone mixte. On a encore la chance d’être deuxièmes, pas d’inquiétude, je crois en cette équipe. »

