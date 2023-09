OM : comme Gattuso, ils ont débarqué en cours de saison

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Ce soir, Gennaro Gattuso débute son aventure marseillaise par un choc à Louis-II face à Monaco. Si besoin était de le rassurer, on remarque que sur les six derniers entraîneurs ayant débarqué en cours de saison (hors intérimaires), aucun n'a perdu ! Rudi Garcia avait arraché un bon 0-0 au Parc des Princes, Javier Clemente avait fait tomber l'ASSE au Vélodrome et Eric Gerets, le must du must, était allé s'imposer à Liverpool (1-0), faisait de l'OM le premier club français à revenir gagnant d'Anfield. Une belle lignée que l'Italien serait inspiré de prolonger !

