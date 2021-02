OM : comme McCourt et Eyraud, Payet aussi dans le viseur des Ultras !

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Après les événements de la Commanderie le 31 janvier dernier, les Ultras de l'OM ont accentué leur conflit avec la direction du club ce vendredi, officialisant leur volonté de voir Jacques-Henri Eyraud partir lors d'une conférence de presse commune. Les six associations majeures de supporters (Ultras, South Winners, Fanatics, Dodger’s, MTP, CAOM) étaient là. Parmi elle, Rachid Zeroual, leader des South Winners, a chargé un joueur marseillais en particulier : Dimitri Payet.

« Payet, lui aussi il faut qu'il rentre chez lui »

« On apprend qu’un joueur comme Payet n’est pas un brin solidaire avec son équipe, qu’il a manipulé les autres et qu’il a négocié (une prolongation) pour lui parce qu’il a vu qu’il avait une présidence fantôme qui ne comprenait rien au ballon, a déploré Zeroual. Il n’y a que la Bonne Mère qui est éternelle à Marseille, Payet non. Lui aussi il faut qu’il rentre chez lui, il y en a marre. »