OM : concurrence, Sampaoli, avenir, les mots forts de Mandanda

Zapping But! Football Club OM : faut-il sortir Payet du onze de départ ?

Ne comptez pas sur lui pour créer la zizanie. Et se plaindre, par micros interposés, de sa situation à l'OM. Steve Mandanda, le légendaire gardien olympien, vit une saison difficile, certes, régulièrement renvoyé sur le banc de touche par son entraîneur, Jorge Sampaoli, qui lui préfère Pau Lopez.

Mais le champion du monde 2018 répond présent à chaque fois qu'il est appelé. Comme ce fut le cas hier soir face au Stade de Reims, lors de la victoire des Phocéens, 1-0. Il a profité de cette occasion pour raconter à Amazon Prime ce qu'il vivait depuis des mois.

"C'est le foot. Parfois ça se passe bien, parfois ça se passe différemment. Je prends les matchs comme ils sont, je donne le meilleur de moi-même, et je profite de certains moments. Je connais ma situation cette saison, je m'entraîne tous les jours pour être performant quand on fait appel à moi. Ce n'est pas simple, mais je joue au foot, dans un grand club, je suis content d'être là, on enchaîne les victoires. On verra à la fin de la saison. Le plus important reste l'équipe et le club. Le coach prend une décision, l'équipe tourne bien. Pau (Lopez) a été performant, régulier et décisif. Personnellement ce n'est pas simple mais je mets l'équipe et le club au-dessus de moi."

Pour résumer L'OM s'est imposé hier soir sur la pelouse du Stade de Reims, sur le score de 1-0. Aligné dans les buts, Steve Mandanda s'est illustré avec des arrêts décisifs. Et en a profité pour partager ce qu'il vit à l'heure actuelle avec les médias.

Benjamin Danet

Rédacteur