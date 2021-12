OM : Sampaoli vise la Coupe et invite l'OL à être plus prévenant avec Payet

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

Sur sa volonté d'aller loin en Coupe de France

« C'est une compétition très importante pour le club, ça fait longtemps pas qu'il ne l'a pas remportée, donc on va tout faire pour aller le plus loin possible. C'est une compétition qui va nous donner plus de possibilités que le championnat (…) On a aussi un match important mercredi, donc on va pouvoir utiliser plusieurs joueurs, mais c'est très important de gagner dimanche car il y a souvent des surprises, il ne faut pas minimiser. Si on sous-estime l'adversaire en face, ça peut nous faire mal (…) On doit gagner ce match et ne pas attendre les tirs au but. C'est un match unique pour eux. A nous de choisir les bons éléments pour remporter ce match... »

Sur la première partie de saison

« Pour nous le bilan est fait sur l'évolution de l'équipe. Avec une Ligue 1 compliqué et l'Europa League. On a un groupe jeune qui comprend notre idée de jeu. Moi, je vois plus loin que les résultats. On a perdu injustement et parfois gagné avec de la réussite. On veut développer cette idée et la consolider dans le temps. On y arrive ».

Sur sa volonté de gagner des titres

« Gagner un titre est un désir du peuple. Je suis là pour travailler honnêtement et proposer quelque chose qui correspond au sentiment de la ville. Je n'ai pas besoin de titre mais il y a un désir populaire. Nous on est juste de passage, mais on aimerait. Ce n'est pas un promesse, mais un désir. Après, on doit faire avec le PSG... »

Sur la faiblesse marseillaise au poste d'ailier gauche

« Aujourd'hui on a des joueurs jeunes au poste d'ailier. Konrad, Luis Henrique, Harit... C'est un poste où il faut être tranchant en termes de statistiques. On a besoin d'efficacité à ce poste, on n'a pas assez consolidé cela dans le dernier tiers. On va trouver un joueur qui répétera les matches à ce poste, car on a besoin d'être tranchant dans ce dernier tiers, on a besoin d'efficacité... »

Sur l'attitude de l'OL, les sanctions et Payet

« On doit accepter les règles. On doit être proche de Payet, qui apporte de la joie à la L1. S'il est touché cela m'inquiète aussi... Les décisions sont prises par des gens compétents, les joueurs et les staff devraient être écoutés. Par exemple, aucun joueur ou entraineur de Lyon n'est venus voir comment aller Payet dans le vestiaire, on doit avoir plus d'unité pour arriver à quelque chose...»

Retranscription : comptes Twitter du Phocéen et de Football Club de Marseille