OM : supporters, Gerson, Milik... Sampaoli avait des choses à dire avant le LOSC

Sampaoli sur les incidents en tribunes

« Hier on aurait du arrêter la rencontre car reprendre montre que cela fait partie du foot. Je suis pour des sanctions graves, ce qui s'est passé hier était très violent et c'est une honte pour le football. Les familles doivent pouvoir venir sereinement au stade ».

« Je me demande pourquoi autant de personnes font autant de km pour provoquer ces incidents. Il faut des sanctions exemplaires très fortes contre la violence, sinon ça devient quelque chose de normal »

Sampaoli sur le peu récup’ avant Lille

« Il y a eu beaucoup d’accumulation de fatigue pour certains joueurs. L’équipe a fait des efforts pour tenter de gagner hier. On a peu de temps pour récupérer et dimanche, c’est un nouveau défi chez le champion de France en titre. »

Sampaoli ne compte pas changer sa tactique face au LOSC

« L'envie de jouer contre Lille est très forte de notre côté. On doit insister sur notre idée de jeu, car le plus facile serait d’abandonner. »

Sampaoli sur l’intégration tactique de Milik

« Le retour de Milik va changer le positionnement de certains joueurs comme Dieng ou Payet. Les relations seront différentes. Avec Milik c'est différent de Dieng qui préfère prendre la profondeur ou de Payet qui est plus un milieu offensif. Milik est lui plus un finisseur »

Sampaoli motivé de voir ses concurrents directs remonter au classement

« C’est motivant de voir qu’il y a de bonnes équipes comme Lille, Lyon ou Monaco qui reviennent. On a profité de la confusion de certains pour être devant. Il faut essayer d’être au même niveau que ces grandes équipes tout en maintenant nos idées de jeu. »

Sampaoli sur le turnover

« Les rotations, c'est une nécessité. Pour Alvaro, c’était par rapport à Balerdi qui avait joué deux matchs de suite, il avait un peu de fatigue. Alvaro a fait un bon match hier. Malgré la rotation l'idée de jeu est restée la même et ça, c'est une bonne chose. »

Sampaoli répond aux critiques sur Gerson

« Gerson a la qualité pour jouer à plusieurs postes. Son meilleur poste est celui d’organisateur du jeu dans l’axe. Il doit plus participer au jeu et s’adapter à la ligue 1, au tempo français. C’est la faute de l’entraineur. »

Sampaoli sur le manque d’efficacité offensive de l’OM

« On a les mêmes occasions qu'au début de saison, on manque juste de finition. Mais l'état d'esprit reste le même, donc je reste tranquille. On doit garder ça en tête plutôt que de penser aux résultats négatifs. »

🎙 Suivez la conférence de presse d’𝗔𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗛𝗮𝗿𝗶𝘁 et 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 avant le match #LOSCOM en direct sur notre chaîne @TwitchFR 📲 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 1, 2021